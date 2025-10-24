Le Luci d’Artista illuminano la città: accese le nuove opere di Tracey Emin, Patty Smith e Gintaras Didziapetris

Accese fino all’11 gennaio le Luci d’Artista in città. Le 32 opere luminose che precedono la settimana dell’arte contemporanea torinese sono state accese questo pomeriggio a partire da quella di Tracey Emin “Sex and solitude” nei Giardini Reali bassi.

Il sindaco Lo Russo: "Nel ricordo di Fiorenzo Alfieri"

“Tutte le volte che inauguro una luce d’artista penso a una persona: Fiorenzo Alfieri. Vorrei ricordarlo perché se abbiamo Luci d’artista è grazie a lui. Torino è al centro dell’arte contemporanee a uno sforzo di tanti e tante di cui dobbiamo essere orgogliosi” commenta il sindaco Stefano Lo Russo.

Nel cortile delle Ogr esposta per la prima volta l'installazione "Mummer Love", realizzata da Soundwalk Collective in collaborazione con la leggendaria cantautrice Patti Smith e dal compositore statunitense Philip Glass.

Tra il Museo di Scienze Naturali e piazza San Carlo

Al Museo di Scienze Naturali ci sarà l'opera al neon "Untitled" dell'artista lituano Gintaras Didziapetris, già protagonista della Biennale di Venezia.

Ultima novità la luce Bouncing the Ball di Riccardo Previdi in piazza San Carlo, che sarà però inaugurata l'8 novembre in occasione dell'apertura delle Nitto Atp Finals di tennis.