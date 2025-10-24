Grugliasco festeggia i 100 anni di nonna Maria

Il Sindaco di Grugliasco Emanuele Gaito è andato a trovare, alla casa di cura Consolata di corso Allamano, la signora Maria Maniotti, che, lo scorso 14 ottobre, è entrata a far parte dell'esclusivo club delle centenarie e dei centenari.

«Un secolo di vita è un traguardo memorabile che poche persone riescono a raggiungere, per questo dobbiamo prenderci cura di loro, preservando la loro memoria».

Durante i festeggiamenti, il sindaco Gaito ha offerto alla signora Maria un mazzo di fiori, un libro fotografico e delle cartoline d'epoca. Erano presenti anche i figli e la nipote.