Torino-Lione, protesta dei No Tav questa notte ad Avigliana con la "Cacerolada"

Si chiama "Cacerolada", è una manifestazione pacifica (ma molto rumorosa) ed è quella che hanno messo in atto questa notte gli attivisti No Tav che si sono dati appuntamento ad Avigliana, sotto le finestre dell'hotel Ninfa.

Non una scelta casuale, visto che è proprio la struttura che ospita le forze dell'ordine impegnate in servizio in Val di Susa per i lavori della Torino-Lione. E soprattutto non la prima, visto che altre forme di protesta sono state messe in atto di fronte ai luoghi dove viene svolto il servizio di mensa. "Noi qui non vi vogliamo, voi da qui ve ne dovete andare", è solo uno degli slogan scanditi dai manifestanti che si oppongono alla realizzazione della grande opera infrastrutturale transalpina.