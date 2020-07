Fabiana Macaluso: una mostra in 3D a Tbilisi, in Georgia

Fabiana Macaluso, artista torinese di fama internazionale, partecipa alla mostra di Tbilisi in Georgia, nella Galleria Art Guild, attualmente con una gallery 3D per una durata di 30 giorni e, in un secondo momento, quando si potrà, con opere in stampa, dal vivo.

Insieme alla Macaluso è presenta anche la curatrice delle relazioni esterne del Laboratorio artistico sociale Art-Therapy di Fabiana Macaluso, l’artista Gloria De Marco, torinese di nascita, ma fiorentina d’adozione, anche lei a livelli internazionali con la sua arte e che ha mosso i primi passi della carriera artistica proprio a Torino.

Pagina Facebook del Laboratorio: https://www.facebook.com/fabianamacalusolaboratoriosocialeartherapy

Sito web: https://macaluso-fabiana.jimdofree.com/

Contatti

Instagram: https://www.instagram.com/fabiana19802

Pagine Facebook: https://www.facebook.com/macalusofabianacontemporaryartis

https://www.facebook.com/Gloria-De-Marco-artista-119342158727516/

LinkedIn: http://linkedin.com/in/fabiana-macaluso-contemporary-artist-043427176

e-mail: fabiana19802@gmail.com