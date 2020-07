Tragedia a Riccione: una diciassettenne di Torino muore annegata mentre fa il bagno all'alba con gli amici

Una ragazza di Torino di soli 17 anni è morta annegata questa mattina all'alba a Riccione mentre stava facendo il bagno con degli amici. Salvata all'ultimo istante, invece, la sua amica diciottenne, anche lei piemontese, immediatamente soccorsa dal 118.

La tragedia si è consumata intorno alle 6.30, proprio al sorgere del sole, di fronte a una spiaggia della zona Alba di Riccione. La giovane, di origine brasiliana, stava trascorrendo in Romagna una vacanza con gli amici, una ragazza e due ragazzi, iniziata subito la fine della scuola. Il bagno all'alba era un modo per festeggiare, che purtroppo le è risultato fatale. La ragazza, che avrebbe compiuto 18 anni tra un mese, è infatti morta annegata. Il suo corpo è stato recuperato dalla guardia costiera sulla spiaggia, mentre sono i carabinieri a occuparsi del caso, cercando di ricostruire la dinamica della vicenda.

Gli investigatori stanno cercando in particolare di capire se le giovani avessero bevuto prima di tuffarsi in acqua. Secondo la testimonianza degli amici che erano con lei, e che per primi hanno chiamato i soccorsi, la ragazza si sarebbe sentita male e avrebbe iniziato ad annaspare in acqua fino ad annegare.

La procura di Rimini, intanto, ha già disposto l'autopsia sul corpo della giovane per capire le cause del decesso. I due coetanei che erano in compagnia delle due ragazze saranno presto ascoltati dagli inquirenti.