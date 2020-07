Fase 3, Montaruli (FdI):"Da Governo schiaffo a medici ed infermieri"

“Gli eroi vanno riconosciuti concretamente e invece da Conte&Co prendono schiaffi vergognosi. Da giorni chiediamo al Governo spiegazioni sullo stop del bonus Covid per medici ed infermieri, ma a Palazzo Chigi fanno orecchie da mercante nonostante Fratelli d’Italia abbia già annunciato un’interrogazione che non riguarda più il solo Piemonte ma tutta Italia. Lo Stato si sta comportando in maniera inqualificabile ostacolando il contributo verso chi è stato ed è tuttora in prima linea nell’emergenza Covid 19. Le Regioni devono essere libere di destinare i propri soldi per il personale sanitario senza che nessuno metta bocca, a maggior ragione se i beneficiari sono uomini e donne che hanno combattuto e messo a rischio la propria vita. Il Governo torni sui suoi passi ed eviti di denigrare l’Italia migliore”.