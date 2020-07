Carne di qualità a Torino è sinonimo di Macelleria Gisonni

Di macellerie nella provincia di Torino ce ne sono tante e per tutti i gusti: ci sono quelle di quartiere, quelle nei supermercati, quelle equine e quelle che vendono solo carni pregiate piemontesi. Se si pensa a quest’ultima tipologia di negozio, il collegamento con la Macelleria Gisonni è d’obbligo.

Gisonni è sinonimo di carne pregiata piemontese dal 2009. Per mangiare una buona bistecca dalla carne tenera e gustosa servono diversi ingredienti come ad esempio: una bestia selezionata con cura, allevata in modo rispettoso, poi macellata e frollata da mani professionali. Questo è il pensiero filosofico attuato dalla Macelleria Gisonni a Torino. Ma non è tutto! Servono anche una meticolosa pulizia degli ambienti in cui viene lavorata la carne e soprattutto grande passione e sacrificio nell'arte del taglio.

La qualità e la fiducia negli allevatori della pregiata carne piemontese, sono due costanti molto importanti, ma il segreto è anche saper cogliere i cambiamenti del gusto della gente, che oggi vuole preparazioni veloci, da mettere solo in pentola e cuocere, ed è per questo motivo che la Macelleria Gisonni ha scelto di affiancare alla carne anche dei preparati di altissima qualita.