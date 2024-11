Toglie l'antitaccheggio e ruba vestiti in un negozio di via Roma, indossandoli: arrestato

Ieri, durante un servizio di pattugliamento in abiti civili nelle vie del centro volto a contrastare azioni fraudolente segnalate negli ultimi giorni da alcuni commercianti, gli agenti del Reparto Operativo Speciale della Polizia Locale, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, hanno arrestato un uomo per furto.

Gli agenti avevano notato l’individuo, già conosciuto per precedenti di furto, aggirarsi con fare sospetto davanti ai vari negozi delle via Roma e Lagrange. L’uomo stazionava di fronte agli esercizi commerciali e osservava i movimenti all’interno dei vari locali. All’improvviso è entrato in un negozio di abbigliamento di via Roma, dove si è soffermato per qualche minuto.

Gli agenti lo hanno aspettato all’esterno e, quando lo hanno visto uscire dal negozio con addosso indumenti diversi da quelli indossati prima di entrare, lo hanno seguito e fermato in piazza Castello mentre cercava ancora di staccare l’etichetta dal cappotto. Dopo aver capito di essere stato scoperto, l’uomo ha opposto resistenza nel vano tentativo di aprirsi la strada per darsi alla fuga.

Il vicedirettore del negozio ha riconosciuto i capi di abbigliamento sottratti e ha fatto notare agli agenti che la linguetta metallica dell’antitaccheggio era stata manomessa, dando una spiegazione del fatto che l’uomo fosse riuscito a uscire senza fare scattare gli allarmi.

L’uomo è stato quindi accompagnato negli uffici del Comando di via Bologna per gli accertamenti di rito e, successivamente, condotto nella Casa Circondariale Lorusso e Cutugno su disposizione del Pubblico Ministero in attesa di processo.