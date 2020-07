Poliambulatorio di Venaria, Giulivi: "Potenziamo i trasporti in via Don Sapino e apriamo tavolo di confronto"

L'entrata in funzione del nuovo Poliambulatorio di Venaria Reale, trasferito in via Don Sapino lo scorso gennaio, ha provocato un progressivo svuotamento di servizi nel centro città, con conseguente ricaduta negativa per gli esercizi adiacenti. E' quanto denunciato da Fabio Giulivi, candidato sindaco per il centrodestra, che si unisce alle rivendicazioni dei sindacati di categoria: "Condividiamo - afferma - la loro richiesta di mantenere un distaccamento del CUP e del punto prelievi in via Zanellato fino a quando non verrà completato il monitoraggio sulla fruibilità del VE2. Sappiamo bene che mantenere un simile distaccamento comporterebbe non pochi problemi dal punto di vista logistico e da quello del personale sanitario da sdoppiare".