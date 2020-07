Importanza del trasporto dei disabili in autonomia

Grazie alla pluriennale esperienza nel settore della motilità per disabili, l'azienda Olmedo s.p.a. è in grado di realizzare allestimenti brevettati che consentono ai portatori di handicap di essere trasportati in condizioni ottimali sia per quanto riguarda la sicurezza che la comodità. Per una persona con deficit motori, che vive su una carrozzella, la possibilità di muoversi in autonomia rappresenta un vantaggio di estrema rilevanza che contribuisce a migliorare di molto la sua qualità di vita.



Un altro aspetto da valutare con attenzione è anche quello riguardante l'interazione tra disabili e passeggeri sani, per facilitare i rapporti interpersonali soprattutto durante i trasferimenti. Quando la sicurezza è unita a ottime prestazioni funzionali, oltre che a una gradevole estetica del veicolo adattato, si può dire che tutti gli obiettivi siano stati raggiunti.

Speciale allestimento del Fiat Ducato per disabili

Il Fiat Ducato passo medio e tetto alto ha subito un'efficace trasformazione per consentire il trasporto di persone portatrici di handicap motorio, garantendo loro tutti i requisiti indispensabili per un comfort senza paragoni. Si tratta probabilmente del veicolo che, in condizioni di normalità, rappresenta il mezzo più noleggiato di sempre per il trasporto in quanto le sue dimensioni lo rendono particolarmente facile da guidare e molto versatile.



L'allestimento Fiat Ducato disabili realizzato dalla ditta Olmedo prevede una pedana idraulica a doppio braccio posteriore che consente un rapido e agevole caricamento della carrozzella. Il sistema di ancoraggio della sedia a rotelle è stato progettato con dispositivi estremamente resistenti, che garantiscono la più assoluta sicurezza anche durante lunghi viaggi, offrendo al portatore di handicap motorio un ampio margine di spazio.



Il cinturamento del disabile viene assicurato mediante l'impiego di cinture autotensionanti, in grado di adattarsi alla perfezione alle singole esigenze, per garantire una personalizzazione del posizionamento. Dotato di pavimentazione antiscivolo certificata e brevettata, il veicolo è stato allestito per evitare qualsiasi rischio di movimenti pericolosi della carrozzella in fase di sistemazione prima della partenza oppure nel delicato momento della discesa.



Grazie alla presenza di rivestimenti insonorizzati nel vano passeggeri, durante i trasferimenti vengono garantite prestazioni che consentono al disabile di viaggiare nella più assoluta tranquillità. Per assicurare un'evacuazione rapida alle persone portatrici di disabilità motoria, il Fiat Ducato è stato allestito con un vantaggioso sistema di taglia-cinture che può essere utilizzato in caso di incidente.



La raffinata selleria monoposto è fornita di cintura integrata pretensionata a 3 punti, che mantiene il disabile con una postura anatomica durante il trasporto, assicurandogli un'assoluta sicurezza. Per garantire la massima resistenza i rivestimenti interni del mezzo sono realizzati con materiali plastici di ottima qualità, lavabili e idrorepellenti. Lateralmente è posizionato un mancorrente di aiuto per la salita oltre che un gradino laterale meccanico auto-rientrante rivestito interamente da materiali antiscivolo.

Caratteristiche del Fiat Ducato per disabili

Le caratteristiche tecniche del Fiat Ducato passo medio e tetto alto comprendono una potenza pari a 150 CV 2.3 Multijet, in grado di garantire prestazioni molto interessanti per un veicolo adibito al trasporto. La cabina guida contiene 3 posti e si presenta particolarmente capiente in quanto gli spazi sono ottimizzati in maniera precisa e molto fruibile. Il guidatore dispone di air-bag di serie, di ABS e di un volante ben manovrabile per il suo speciale rivestimento.



L'abitacolo è dotato di un perfezionato impianto di climatizzazione manuale con filtro antipolline, il cui ruolo si rivela particolarmente utile per persone soggette a disturbi allergici. La parte tecnologica si caratterizza per la presenza di radio touchscreen con bluetooth-telecamera posizionata posteriormente e di techno comandi radio al volante, che rendono la guida piacevole e sicura.

Configurazioni di marcia del Fiat Ducato

L'allestimento che l'azienda Olmedo s.p.a. ha realizzato per il trasporto disabili consente, in loro assenza, la presenza di 8 passeggeri più il conducente (quindi 9 persone in tutto). A seconda delle singole esigenze viene prevista la possibilità di trasportare fino a 4 carrozzelle (con 4 passeggeri più il guidatore). Tutte le volte in cui si presenti la necessità di trasportare una o più carrozzelle è necessario sganciare un sedile (mediante il sistema a sgancio rapido) per sostituirlo con un posto per disabile.



L'azienda ha potuto sviluppare un allestimento con pianale ribassato ideale per ospitare fino a 9 persone sane oppure fino a 4 disabili in carrozzella. Si tratta di un'innovativa soluzione che contribuisce a rendere agevole il trasferimento dei disabili che comunque sono affiancati da persone sane, per interagire tra loro in maniera ottimale. Grazie alla presenza di selleria singola, il veicolo è dotato di una eccezionale versatilità d'impiego che permette il posizionamento a bordo anche di carrozzelle di grandi dimensioni.



Il requisito principale che caratterizza questo allestimento è la gestione degli spazi che, oltre a consentire il trasporto di disabili fino al numero di 4, permette inoltre di ottenere una perfetta integrazione con i passeggeri sani, grazie ai tanti accorgimenti brevettati appositamente dalla ditta Olmedo.