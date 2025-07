Sansicario Basso e Sansicario Alto si preparano ad accogliere l’estate 2025 con un programma ricco di eventi, sport e iniziative culturali che trasformeranno questa incantevole località alpina in un vero e proprio paradiso per famiglie, appassionati di sport e amanti della natura.

Immerso tra boschi incontaminati e circondato da panorami mozzafiato, Sansicario è il luogo ideale per una vacanza indimenticabile. Dalla storica rivalorizzazione avviata nel 1969, questo tipico borgo montano ha saputo mantenere il suo fascino autentico, affiancandolo a servizi moderni per soddisfare anche le esigenze dei turisti più esigenti.

“Sansi Summer Village 2025” dichiara Marco Fedele, Event Manager del progetto “rappresenta un concetto innovativo di vacanza estiva che unisce proposte artistiche, culturali, musicali e enogastronomiche, creando un’offerta integrata per tutti. La montagna si trasforma in un palcoscenico naturale per attività avvincenti come trekking, mountain bike, gite a cavallo e molto altro, mentre il benessere sarà al centro delle nostre proposte con corsi di yoga e meditazione immersi nella natura”

Il programma generale sarà coordinato da Nonsoloneve la cooperativa di Sansicario creata dai proprietari per i proprietari con la collaborazione di Sansicario Eventi e il Patrocinio del Comune di Cesana .

Tra le iniziative culturali, spicca SME! – Spettacoli di Mezza Estate…in Vetta!, una rassegna che dal giugno ad agosto offrirà eventi teatrali, cinema e laboratori curati dall’Associazione Culturale Onda Larsen. Presso il teatro San Sipario e all’aperto, saranno proposti spettacoli che intratterranno sia i residenti che i visitatori, portando vita e cultura anche durante l’estate e la Galleria Umberto Benappi presenterà “Esposta. Arte ad Alta Quota”, con mostre di arte contemporanea che arricchiranno l’offerta culturale.

Il Festival Musicale dal 1 al 3 Agosto DEIPRATIEDELLESTELLE Sansicario borgo / Sansicario alto / Champlas Seguin

Non mancherà l’intrattenimento radiofonico con “Stiamo Freschi”, un talk podcast live condotto da Marco Fedele, che coinvolgerà personalità locali, sportivi ed esperti del settore enogastronomico.

Per le famiglie e i bambini, Sansicario Action Fun Park offrirà un’area giochi emozionante, mentre l’Olympic Park garantirà tornei e competizioni in uno scenario naturale unico.

Scoprite la bellezza dei sentieri e dei panorami di Sansicario con la collaborazione di COULOIR - Outdoor Shop a Sansicario Alto grazie a percorsi di e-bike e a corsi di arrampicata, perfetti per gli amanti dell’avventura e lo Slow Tourism o turismo lento gite e passeggiate prima di tutto una filosofia di viaggio. Un modo di viaggiare e di vivere i territori in maniera diversa e più profonda che si sposa con il concetto di turismo sostenibile e con la volontà di prendersi una pausa dai ritmi frenetici della vita di ogni giorno.

Con Sansicario Eventi ad agosto tra i vari eventi tornano i Mercatini d’Estate e Alte Note rassegna musicale a cura della Filarmonica del Teatro Regio di Torino e il 9 Agosto il classico Aperisansi in Enoteca Sansicario, segue programma dettagliato

Infine, ad Agosto non perdetevi le delizie gastronomiche locali con “Una Montagna di Dolci” e “Una Montagna di Gelato “, un Pastry Lab in quota con laboratori di pasticceria curati dal Maestro Cioccolatiere Nicolas Vella e il Maestro del Gusto Giulio Rocci e il gelato di “Ottimo” e poi degustazioni di prodotti tipici dell'Alta Val di Susa, dalle specialità casearie ai dolci tradizionali con la partecipazione di Clara e Gigi Padovani , definiti la «coppia fondente» del food writing italiano: tra i primi in Italia a diffondere la cultura del cioccolato. Critici gastronomici, insieme hanno pubblicato oltre trenta libri di cultura agro-alimentare, tradotti in sei lingue.

Si parte Sabato 19 Luglio alle ore 18.00: Galleria Umberto Benappi - Sansicario Alto : secondo appuntamento della rassegna estiva 2025: ESPOSTA. ARTE AD ALTA QUOTA, con la Mostra “Nel solco della voce” Mario Zorio a cura di Valentina Muzi in collaborazione con Galleria 10& zerouno Venezia

Venerdì 25 Luglio ore 21.00 Spettacoli di Mezza Estate…in Vetta! “AI FIORI NON SERVE IL PETTINE" "READING" - ONDA LARSEN TEATRO - SANSIPARIO Sansicario Alto, Val Susa

Sabato 26 Luglio ore 14.00 Sansicario Alto, Val Susa “Cicloslalom Sansi 2025”

Hai il coraggio di affrontare la discesa più folle dell’estate? Sfreccia sulla pista BABY di Sansicario in un gigante cronometrato tra vere porte da sci… su due ruote! E poi Festa…

Informazioni: Chaberton Outdoor Activities, cellulare +39 346 620 2471, e-mail: Chaberton.outdoor@gmail.com

Sabato 26 Luglio PodCast Live Talk “Stiamo Freschi” con Marco Fedele & TOradio segue Dj Set AprèSun

SansiSummer Village 2025 è un invito a scoprire la natura, vivere esperienze uniche e rigenerarsi nel cuore delle Alpi Cozie. Non lasciatevi sfuggire quest’occasione: la montagna vi aspetta!

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

Nonsoloneve : info@coopnonsoloneve.org

Teatro Sansipario Spettacoli Onda Larsen Teatro : Biglietto unico a 10€ acquistabile a partire da un’ora prima dell’evento in biglietteria o su https://www.ticket.it/teatro/evento/ma-piantala-li.aspx

Sansicario Eventi : Sansicarioeventi@gmail.com

Scuola Sansicario Action : Info 0122 811600 - Olympic park 389 1738965

Comune di Cesana Torinese : Piazza Vittorio Amedeo 1 Cesana Torinese