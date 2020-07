L’arte scopre il suo lato virtuale e 3D

Visita, nel sito QueenArtStudio Gallery, la mostra 3D:

https://www.queenartstudio.it/art-museum-3d-virtual-gallery/

Fabiana Macaluso artista Torinese di fama internazionale e parte degli artisti del suo Laboratorio d’arte partecipano all’Art Museum 3d International Art Museum Virtual Gallery permanente della galleria QueenArtStudio di Maria Grazia Todaro Art Director.

Un ringraziamento speciale alla gallerista che ha dato una grande svolta al mondo dell’arte adeguando un metodo originale, fare mostre anche in virtuale presentando in diretta, coinvolgendo il pubblico e selezionando gli artisti dando la grande opportunità di far parte del suo progetto in 3D.

In un secondo tempo sarà svolta la mostra reale all’interno della Galleria a Padova con tutti gli artisti selezionati durante il mese di settembre 2020.

Video inaugurazione 11 luglio 2020:

Artisti selezionati del Laboratorio artistico sociale art- therapy di Macaluso Fabiana premiati con attestato

da QueenArtStudio:

Gloria De Maco ,Chiuto, Mara Quairoli, Claudia Ciappino

Contato laboratorio artistico sociale Art- Therapy dell'artista Macaluso Fabiana :

Contati social Macaluso Fabiana:

Sito galleria opere di Macaluso Fabiana:

Blog Biografico di Macaluso Fabiana :

