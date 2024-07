Geolier fa il bis: dopo Stupinigi, tornerà a Torino. Appuntamento all'Inalpi arena il 23 marzo

L'attesa cresce per la sua esibizione del 12 luglio, a Stupinigi, ospite del Sonic Park. Ma Geolier ha già detto che tornerà: appuntamento a Torino, questa volta, il 23 marzo. Negli spazi dell'Inalpi Arena.



Il rapper-cantautore napoletano continua a surfare sull'onda del successo che il Festival di Sanremo ha semplicemente amplificato e per lui, insieme all'album dato alle stampe, il 2024 ha portato a grandi successi, compresi i tre sold out nella sua Napoli, nello stadio Diego Maradona, con ben 145mila presenze.