Covid, a Torino ripartono i concorsi: il 28 e 29 luglio oltre mille candidati da tutta Italia al PalaRuffini

Ripartono i concorsi del Comune di Torino, dopo lo stop imposto dal Coronavirus. Il primo banco di prova per l'amministrazione sarà la selezione per 12 dirigenti, che si terrà al PalaRuffini il 28 e 29 luglio: alla preselezione si presenteranno 1.040 candidati provenienti da tutta Italia.

“E’ stato messo in piedi – hanno spiegato questa mattina gli uffici della Città, durante una commissione richiesta dalla consigliera del Pd Elide Tisi sul futuro dei lavoratori comunali - un protocollo importante: al momento facciamo da apripista su come gestire in totale sicurezza le prove in presenza”. “L’obiettivo – hanno aggiunto - è garantire sicurezza ai concorrenti e colleghi che opereranno al Palasport. E’ un test importantissimo, perché ci permetterà di poterlo replicare nel momento in cui verranno fatte altre procedure”.

A seguire verrà calendarizzato anche il concorso per 100 posti da istruttore amministrativo: il 31 luglio la Città fornirà nuove informazioni, ma come annunciato questa mattina la prova dovrebbe essere nuovamente rinviata come accaduto negli scorsi mesi a causa del Covid. I candidati sono circa 1.400.

Le selezioni al Palasport si svolgeranno quindi su due giorni e turnazioni. La struttura verrà divisa in sezione e all’interno di ogni area verrà ospitato solo un gruppo di candidati, in modo tale da rendere necessaria l’igienizzazione degli spazi unicamente a fine giornata. Trenta persone si occuperanno della sorveglianza e rispetto delle regole.