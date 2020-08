Jason Clark è la nuova guardia della Reale Mutua Basket Torino

La Reale Mutua Basket Torino ha reso noto di aver raggiunto l’accordo per la stagione 2020/2021 con Jason Clark, che nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Pallacanestro Varese fino allo stop, viaggiando ad oltre 11 punti, 4 rimbalzi e 2 assist ad incontro.



Nato in Virginia, ad Arlington, il 16/01/1990, è una guardia di 190 cm, prodotto della prestigiosa Georgetown University nel 2012 sbarca in Europa, in Belgio, con la maglia dell'Okapi Aalstar. Si impone da subito, anche a livello europeo in EuroChallenge, passa prima a Charleroi, prima dell'esperienza a Gottingen e del ritorno ad Aalstar. Nel 2015 firma ad Ankara, dove in 22 gare viaggia a 22 punti di media, nel 2016/17 torna in Belgio, ad Anversa, con cui disputa una stagione da assoluto protagonista realizzando 16 punti, 3.6 rimbalzi e 4.5 assist di media a gara, numeri che gli valgono il premio di MVP della Pro Basketball League. Nel 2018/2019 si trasferisce agli Skyliners di Francoforte, confermandosi ad alti livelli sia in campionato con 14.5 punti e 3 assist a partita,che in EuroCup con 12 punti e 3 assist a partita. Nell'ultima stagione l'arrivo in Italia per vestire la maglie della Pallacanestro Varese.

Coach Cavina avrà a disposizione un giocatore esperto, giocando spesso le competizioni continentali, una combo-guard che ama attaccare il ferro e il gioco in velocità, a cui aggiunge un affidabile tiro da fuori e un ottimo atteggiamento difensivo.