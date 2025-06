Aurora / Vanchiglia |

Basket sotto le stelle ad Aurora: scatta il torneo “3 vs 3 Senior”

Il torneo si terrà sabato 21 giugno grazie alla collaborazione tra Circoscrizione 7 e le associazioni del territorio

Sabato 21 giugno la Circoscrizione 7 organizza, con l’associazione 5 Pari Torino, il torneo “3 vs 3 Senior” di basket, alla cui realizzazione contribuiscono le società Auxilium Valdocco Asd, Eco Dalle Città e Polismile. La manifestazione si svolgerà dalle 18 alle 22 presso i giardini Madre Teresa di Calcutta di corso Vercelli 12 con la formula “tournament”. “Questa iniziativa - dichiarano il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri ed i coordinatori Fernando D’Apice e Silvio Sabatino -, dimostra come, a dispetto dei problemi che oggettivamente sono presenti nella zona di Aurora, il tessuto dell’associazionismo sia vivo e propositivo. La scelta dei giardini Madre Teresa di Calcutta intende valorizzare le attrezzature sportive e di intrattenimento collocate in quello spazio e contrastare con una presenza “sana” l’uso improprio di una preziosa area verde”.

Comunicato stampa

