Beinasco: graffiti con il cuore

I due artisti internazionali Fabiana Macaluso e Writer Chiuto di sangue mediterraneo ma nati e vissuti a Torino omaggiano l’Associazione Marletti Trattoria Bar e Bocciofila, in via Spinelli 9 a Beinasco in provincia di Torino, con un bellissimo graffito sulla parete d’ingresso per ringraziare tutto il Comitato e il gestore, il Sig. Antonio, dell’ospitalità concessa in questi anni.

Guarda il video dedicato alla realizzazione dell’opera: https://youtu.be/TRns5w0XlBQ

Al secondo piano della struttura di Via Spinelli si trova, infatti, il Laboratorio Artistico Sociale Art-Therapy avviato e gestito da Fabiana Macaluso, negli anni sostenuto da grandi artisti che hanno “sposato” il progetto no profit e con lezioni gratuite, con vari progetti ed esposizioni.

Per Fabiana Macaluso l’arte, l’armonia, la terapia di gruppo, il sostegno reciproco e la cultura compresa l’opera di scrittori, hanno il compito di aiutare e sostenere e mette, dunque, a disposizione le proprie conoscenze per donare cultura ed esperienza agli allievi del Laboratorio.

Writer Chiuto di recente si è aggregato al progetto come insegnante della materia “street art e aerografo” insieme all’artista Gloria De Marco, anche lei di livello artistico internazionale.

Macaluso, Chiuto e De Marco stanno studiando insieme temi nuovi e innovativi.

Le lezioni gratuite del Laboratorio ripartiranno dal primo lunedì di ottobre 2020, per informazioni scrivi a fabiana19802@gmail.com oppure tramite le seguenti pagine Facebook:

