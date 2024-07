Con "Fuori Campo" si accende l'estate di Moncalieri

Si accendono i riflettori sulla stagione estiva a Moncalieri con la terza edizione di Fuori Campo, la rassegna diretta da Francesco Astore che sabato 6 luglio invaderà le vie della città fino al Castello Reale, patrimonio Unesco dal 1997, con un serie di eventi che si concentreranno in Piazza Vittorio Emanuele II, in via San Martino, in via Santa Croce ed in diversi punti del centro storico.

Tra musica, concerti e street food

Nella fitta programmazione di concerti dal vivo gratuiti, oltre 10 tra artisti e band di grande richiamo nazionale e internazionale, sono previsti street food di qualità a cura di Rolling Truck Street Food e il coinvolgimento di tutti i commercianti per lo shopping sotto le stelle con la doppia “Notte Bianca dei Saldi”. L’attività si estenderà fino al Giardino delle Rose di Piazza Baden Baden, dove si terrà la serata OPEN MIC di stand up comedy che concluderà SPINE, la kermesse di comicità pungente alla sua primissima edizione.

La lunga Notte Bianca dei Saldi

Il ricco palinsesto inizierà alle ore 18 presso The Artist’s corner in Via San Martino con Silvia Sofia Cicerale, in arte Margot: giovanissima e pluripremiata cantautrice di Settimo Torinese, accompagnata dal piano digitale di Sara Sibona, ha da poco vinto il concorso Opel Corsa Sound Studio aggiudicandosi il primo posto su oltre 3000 proposte. A seguire (ore 18.30) in Via Santa Croce 15 si esibirà il pianista ed organista Alberto Gurrisi assieme ai fratelli Gabriele e Michelangelo Tommaso, giovani musicisti influenzati dal delta blues e rock, esibendosi in un trio organo-chitarra-batteria effervescente.

Sempre in Via San Martino è previsto, alle 19, il live di Mitcho: giovane cantautore romano trapiantato a Torino che, assieme al tastierista Pietro Coluccia, unisce sonorità elettroniche e anima folk dando luce a uno stile cantautoriale dallo stampo internazionale.

Grande jazz e musica dal vivo

Alle 20 sarà di scena in grande jazz con il GT Trio in Via Santa Croce 15: il gruppo per l’occasione formato dal tastierista Emanuele Francesconi, Carlo Feltro (contrabbasso) ed Alessio Boschiazzo (batteria) ospiterà l’eclettico sassofonista Gianni Denitto, inserito tra i 10 jazzisti italiani del futuro per la rivista GQ. Alle 21.00 inizieranno i concerti in Piazza Vittorio Emanuele II con Pit Le Funk, nome d’arte di Pietro Spallitta, classe ‘98. Artista emergente nato a Torino, la sua musica esplora i confini tra pop e funk elettronico con sfumature indie e soul. Fresco di uscita dal suo primo singolo, per Fuori Campo si presenta con la sua band al gran completo.

Alle 22.15 sempre sul palco di Piazza Vittorio sarà il momento di un altro artista in grande ascesa, questa volta legato alla comicità. Davide D’Urso è il fenomeno comico torinese dell'anno: le sue storie ironiche su Instagram, i suoi video su Tik Tok con le manie, i tic e il gergo dei residenti dei vari quartieri della città lo hanno reso popolarissimo. Si è fatto conoscere al grande pubblico con i suoi monologhi durante il programma televisivo “Eccezionale Veramente” con Diego Abatantuono e i suoi personaggi a “Colorado” su Italia1.

Chiudono la “Notte Bianca” di Fuori Campo i Kakawa feat DEVON MILES, un progetto musicale esplosivo, ibrido, che nasce dall’incontro fra tre musicisti: Frei Rossi (producer), Dario Giovannini (polistrumentista) e Devon Miles (cantante). La band ci porterà in un viaggio fatto di ritmo, immaginari ibridi, melting pot culturale, contaminazione.

La chiusura del festival Spine

Nella stessa serata all’interno dello splendido Giardino delle Rose si chiude SPINE, il festival di comicità pungente che porta alcuni tra i migliori artisti di stand up comedy in Italia: Antonio Ricatti, il 3 luglio, Xhuliano Dule, 4 luglio e Tiziano La Bella il 5 luglio (biglietti in vendita su DICE.FM). Chiude il festival il 6 luglio l’open mic - come vuole la tradizione della vera stand up comedy - con 10 comici del territorio dalla comicità corrosiva e, appunto, pungente. La rassegna sarà condotta dalla stand up comedian torinese Serena Bongiovanni.

Per tutta la serata le vie del centro storico, ricche di negozi e attività commerciali, si preparano ad una notte fuori orario con la “Notte Bianca dei Saldi” in concomitanza dell’inizio dei saldi estivi: le aperture saranno prolungate fino alla mezzanotte affinché chiunque possa soddisfare la propria voglia di shopping anche durante le ore piccole, approfittando di grandi sconti e di una cornice cittadina assolutamente suggestiva.

Tra street food e vetrine accese

Oltre alla ricca proposta musicale e alle vetrine accese fino tardi, sarà possibile gustare il meglio dello street food di qualità grazie a Rolling Truck Street Food che porterà i migliori food truck nazionali e internazionali da venerdì 5 fino a domenica 7 luglio in Piazza Caduti per la Libertà (meglio conosciuta come piazza di Borgo Navile di Moncalieri).

Saranno tre giornate all’insegna del matrimonio perfetto tra cibo e musica con food truck che proporranno specialità per tutti i gusti. Per una Moncalieri che vuole portare proposte culinarie e artistiche di alto livello in piazze, cortili storici, vie e spazi della città.