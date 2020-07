Al Cottolengo riapre l'ambulatorio Granetti: servizi gratis per chi non può pagare le spese sanitario

Dopo la chiusura per l’emergenza Coronavirus, ha riaperto l’ambulatorio Granetti dell’ospedale Cottolengo di Torino. La struttura offre servizi gratuiti alle persone in difficoltà economiche, sia infermieristici (iniezioni, controllo dei parametri, medicazioni varie, fasciature, rimozione punti di sutura, ascolto dei bisogni primari e di cura della persona, orientamento per il disbrigo di pratiche amministrative e socio–sanitarie), sia di medicina di base.

I locali sono accessibili - senza interruzioni per la pausa estiva - dal lunedì al venerdì (dalle 13.30 alle 18.30), sabato (dalle 8 alle 12.30) e domenica (dalle 8.30 alle 12).

Al Cottolengo riprende anche “Doro”, accoglienza e assistenza sanitaria per le persone maggiorenni affette dalla sindrome di down. Grazie alla corsia preferenziale riservata ai disabili, viene facilitato l’accesso ai servizi ambulatoriali cercando di ridurre al minimo gli accessi in ospedale.

Il personale garantisce anche orientamento nel disbrigo delle pratiche amministrative e socio-assistenziali.

Per accedere a quest’ultimo servizio è necessario prenotare rivolgendosi ai seguenti contatti: cell. 342.9923565, mail granetti@ospedalecottolengo.it. Per ulteriori informazioni si può chiamare lo 011.5294408 o visitare il sito www.ospedalecottolengo.it.