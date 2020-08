Campionati Italiani di Categoria di tuffi, prima medaglia per Eduard Timbretti Gugiu

Subito una medaglia per Eduard Timbretti Gugiu, nella prima giornata dei Campionati Italiani di Categoria iniziati oggi e in programma fino a allo Stadio del Nuoto di Roma. L’atleta cuneese classe 2002, tesserato per la Blu 2006 Torino e allenato da Claudio Leone, ha conquistato il titolo tricolore Junior nella prova dal metro. Ha totalizzato 447,90 punti, precedendo sul podio - al termine di un testa a testa durato per tutti i dieci tuffi di gara - Riccardo Giovannini (GS Fiamme Oro, 434,80 punti) e Edoardo Semeria (Canottieri Milano, 385,45). Eduard ha condotto una gara regolare su ottimi livelli, con valutazioni ampiamente al di sopra della sufficienza, vari sette e mezzo e otto. Domani sarà impegnato nelle prove dal trampolino tre metri e dalla piattaforma. Con lui scenderà in campo anche la compagna di squadra Matilde Borello, nelle due gare dal trampolino Junior.