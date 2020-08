Con Assemblea Teatro gli attori raccontano i libri al Mausoleo della Bela Rosin

Un percorso che vede affiancati lo spazio scenico e le biblioteche a sostegno della lettura e dello spettacolo dal vivo. E' quanto realizzato da Assemblea Teatro, anche per quest'estate, nel giardino del Mausoleo delle Bela Rosin, a Mirafiori Sud, in collaborazione con le Biblioteche Civiche Torinesi.

Dal 3 agosto al 27 settembre, all'interno del programma "Torino a cielo aperto", saranno ben 19 gli appuntamento con la rassegna "Stasera ti racconto un libro", che vedrà le performance degli attori della compagnia dare voce a pagine scritte come moderni cantastorie.

"Dopo mesi di isolamento per il Coronavirus - spiega il direttore artistico Renzo Sicco -, questo ci sembra un doveroso impegno verso il desiderio di socialità per un ritorno emozionale nel normale flusso della vita".

"Il giardino del Mausoleo - continua - si sta dimostrando uno dei luoghi e degli spazi più apprezzati dai torinesi per le loro notti d’estate. La sua collocazione, isolata da complessi abitativi, rende poi il luogo particolarmente indicato".

"La scorsa estate l'idea del racconto è particolarmente piaciuta - conclude -. È interessante rilevare come il 2019 abbia rappresentato una svolta nel sentire comune, riportando l’audio, la voce e il racconto appunto, in primo piano".

Il primo spettacolo, lunedì 3 agosto, sarà Girotondo intorno al mondo, con canzoni di Sergio Endrigo su testi di Gianni Rodari; in scena, Stefani Cavanna e Valeria Benigni. Un attore e una cantante, una mucca di legno che nasconde segreti, qualche peluches e una casa immaginaria. Basta poco per godere a pieno dello spettacolo: accogliere l’atmosfera di quelle che lo stesso Endrigo chiamava "canzonette", concedersi un ritorno all’infanzia, a quello stato d’animo "senza freni inibitori", in cui l’artista trovava la creatività.

La prenotazione è consigliata dalle 16 alle 19 al numero 011 304 28 28. Ingresso a 5 euro, ridotto 3 euro per i residenti del quartiere.