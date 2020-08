Grugliasco, dopo 5 mesi di emergenza Covid chiude il Centro operativo

"Quando nel luglio di tre anni fa sono stato nominato assessore – ricorda Raffaele Bianco , assessore all'Innovazione, alla Mobilità ed alla Viabilità della Città di Grugliasco – tra le deleghe ritrovai quella alla Protezione Civile. Un impegno che, considerata l'assenza di montagne e fiumi ed il basso livello di rischio sismico del nostro territorio, pensavo potesse assorbire poche energie. Il 4 marzo di quest'anno, però -continua Bianco – l'emergenza sociale e sanitaria provocata dalla pandemia Covid 19, ci ha imposto di attivare il centro operativo comunale, che per cinque mesi ha svolto un'attività intensissima: raccolta, formazione e coordinamento dei volontari, recapito a domicilio di spesa, farmaci e pacchi alimentari ai numerosissimi cittadini che ne hanno avuto necessità, gestione e consegna dei buoni spesa, acquisto e consegna delle mascherine, cioè dei dispositivi di protezione imposti dalle norme, gestione in sicurezza dei mercati ed adeguamento della viabilità a seguito di alcune urgenze".

"Ora, dopo quasi cinque mesi - prosegue Bianco - abbiamo chiuso il COC, augurandoci di non averne più bisogno. Per l'intensissima ed incessante attività svolta per ridurre al minimo gli effetti devastanti della pandemia – conclude l'assessore Bianco – rivolgo, anche a nome del resto dell'amministrazione comunale, un caloroso ringraziamento alle tantissime persone che si sono prodigate per affrontare nel migliore dei modi questo tristissimo periodo: i dipendenti comunali che hanno dovuto cambiare la loro modalità di lavoro, la Polizia Municipale ed i Carabinieri che non si sono mai fermati, i volontari e le associazioni che si sono messe a disposizione, tra le quali carabinieri volontari, vigili del fuoco volontari, Croce Rossa, e scout Un ringraziamento particolare anche a tutti coloro che hanno documentato, con articoli, foto e video, tutto questo difficile periodo.