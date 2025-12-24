Esami di laboratorio senza asterischi, il sindaco di Chivasso scrive all’Asl To4

Il sindaco di Chivasso, Claudio Castello, in qualità di presidente del Comitato dei Sindaci dell’Asl To4 e portavoce della Zona Omogenea 10, ha inviato una nota al Direttore Generale dell’Asl To4, Luigi Vercellino, per chiedere chiarimenti in merito alla fase sperimentale avviata dal Dipartimento dell’Area Diagnostica dell’Azienda Sanitaria.

Dalla fine di novembre, l’Asl To4 ha introdotto una nuova modalità di refertazione degli esami di laboratorio che prevede l’omissione della marcatura automatica dei valori fuori norma (i tradizionali asterischi), sostituita da una nota informativa che invita l’utente a rivolgersi al proprio medico curante.

Il primo cittadino ha sottolineato l’importanza di una comunicazione chiara e comprensibile dei dati sanitari e confida che venga ripristinato il sistema precedente con i cosiddetti asterischi.





