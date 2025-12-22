L’Associazione New Abilitj APS ETS Jofc consegna 10 nuove carrozzine al Pronto soccorso del CTO

L’Associazione New Abilitj APS ETS Jofc ha consegnato 10 nuove carrozzine al Pronto soccorso dell'ospedale CTO di Torino. A consegnarle il dottor Maurizio Beatrici (Presidente della Associazione e Direttore Neuroriabilitazionedell'Unità Spinale Unipolare), il professor Alessandro Massè (socio fondatore), il dottor Daniele Pasquariello del Dipsa e socio di New Abilitj, alla presenza del dottor Marco Seminario per la Direzione sanitaria CTO - USU.

“Un regalo di Natale per migliorare l’accoglienza dei nostri pazienti e facilitare i nostri operatori che nel periodo natalizio hanno sempre una grande mole di lavoro da svolgere” ha dichiarato il professor Alessandro Massè, Direttore di Ortopedia e Traumatologia universitaraia del CTO.