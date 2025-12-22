 / Sanità

Sanità | 22 dicembre 2025, 11:55

L’Associazione New Abilitj APS ETS Jofc consegna 10 nuove carrozzine al Pronto soccorso del CTO

Massè: "Un bellissimo regalo di Natale per migliorare l’accoglienza dei pazienti e facilitare i nostri operatori"

10 nuove carrozzine per il Pronto soccorso del CTO

10 nuove carrozzine per il Pronto soccorso del CTO

L’Associazione New Abilitj APS ETS Jofc ha consegnato 10 nuove carrozzine al Pronto soccorso dell'ospedale CTO di Torino. A consegnarle il dottor Maurizio Beatrici (Presidente della Associazione e Direttore Neuroriabilitazionedell'Unità Spinale Unipolare), il professor Alessandro Massè (socio fondatore), il dottor Daniele Pasquariello del Dipsa e socio di New Abilitj, alla presenza del dottor Marco Seminario per la Direzione sanitaria CTO - USU.

Un regalo di Natale per migliorare l’accoglienza dei nostri pazienti e facilitare i nostri operatori che nel periodo natalizio hanno sempre una grande mole di lavoro da svolgere” ha dichiarato il professor Alessandro Massè, Direttore di Ortopedia e Traumatologia universitaraia del CTO.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium