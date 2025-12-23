Asl To5, aperto il bando per il rinnovo della Conferenza Aziendale di Partecipazione

L’ASL TO5 annuncia l’apertura del bando per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate al rinnovo dei componenti della Conferenza Aziendale di Partecipazione, organismo centrale per il coinvolgimento attivo degli stakeholder locali nei processi decisionali strategici dell’Azienda.

La Conferenza Aziendale di Partecipazione svolge un ruolo consultivo e propositivo a supporto della Direzione Generale ed è composta dalle Associazioni del Terzo Settore che operano sul territorio dell’ASL TO5, nonché da rappresentanti dell’Azienda stessa. L’organismo opera come luogo strutturato di confronto e partecipazione, con funzioni di monitoraggio della qualità dei servizi dal punto di vista delle persone assistite, analisi dei disservizi e formulazione di proposte e suggerimenti finalizzati al miglioramento continuo dell’assistenza sanitaria.

«Intendiamo proseguire e rafforzare il proficuo percorso di partecipazione avviato, affinché le decisioni strategiche siano il risultato di un confronto aperto, trasparente e orientato al miglioramento, capace di rispondere in modo concreto ai bisogni di tutte le componenti della nostra comunità», ha dichiarato il Direttore Generale dell’ASL TO5, Bruno Osella.

Le organizzazioni interessate potranno presentare la propria candidatura secondo le modalità indicate nel bando pubblicato sul sito istituzionale dell’ASL TO5 www.aslto5.piemonte.it.entro e non oltre il 31 gennaio 2026.