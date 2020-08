Uffici postali aperti nel mese di agosto a Torino

Anche durante il mese di agosto gli uffici postali della città di Torino saranno a disposizione dei residenti e dei turisti, per tutti i servizi.

In particolare, saranno disponibile con il consueto orario di apertura continuato fino alle 19.00 le sedi di Torino Centro - Via Alfieri, Torino 30 - Via Foglizzo, Torino 33, - Corso Taranto, Torino 6 - Corso Racconigi, Torino 63 - Via Gaidano, e Posta Nuova – Vi Sacchi.

Dal lunedì 24 agosto anche gli uffici di Torino 35 - Via Marsigli e Torino 7 di Via Breglio.