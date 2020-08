Storia di solitudine a Orbassano: coppia di anziani, dimenticati dai familiari, aiutati dai carabinieri

Ieri sera in piazza Vittorio Veneto a Orbassano icarabinieri, su segnalazione di un passante al numero unico delle emergenze del 112, sono intervenuti in soccorso di un'anziana in difficoltà.

La donna, 85enne residente a Orbassano, era in evidente stato confusionale. La pensionata, in preda ad un pianto disperato, è stata accompagnata presso la propria abitazione dove ad attenderla vi era l’anziano marito disabile. I militari, vedendo l’indigenza ed il disagio in cui versavano gli stessi, soli senza il supporto dei familiari, raccoglievano le confidenze della donna, che raccontava di non essere stata in grado di fare la spesa. I carabinieri, a questo punto, si sono prodigati per acquistare generi di prima necessità per i due, ricevendo apprezzamenti per il gesto di generosità.

La situazione della coppia segnalata ai servizi sociali per gli interventi necessari.