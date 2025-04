Addio alla storica arena, i nuovi giardini Saint Bon pronti a fine maggio

Abbattimento della vecchia arena e arrivo di nuovi giochi. Cambia volto il giardino di via Saint Bon, nel quartiere Aurora. Merito del cantiere di riqualificazione che rientra all’interno dei progetto di manutenzione straordinaria delle aree limitrofe alle biblioteche civiche. E che terminerà a fine maggio.

I lavori

Gli interventi previsti prevedono la manutenzione e posa di nuovi giochi, la sostituzione della pavimentazione antitrauma e la realizzazione di nuove piastre con giochi. Intorno a scivoli e altalene è già stata installata una recinzione metallica. La cosa che più colpisce è sicuramente l’abbattimento dello storico muro architettonico che ha portato a una riqualificazione totale dell’area centrale con posa di una struttura multisportiva (pong pong e spazi per calcio e basket). Nel programma anche la posa di elementi di arredo quali panchine e tavoli. Oltre a una fontanella.

La sicurezza

In Consiglio comunale, inoltre, ha tenuto banco anche la questione sicurezza. Il giardino, del resto, ha un passato che parla di schiamazzi e risse. Per non parlare del fenomeno dello spaccio, che interessa tutto il quartiere. Come ha sottolineato il consigliere della Lega, Giuseppe Catizone, autore di un’interpellanza di cui ha riferito l’assessore alla Sicurezza di Palazzo Civico, Marco Porcedda, parlando di un aumento dell’illuminazione pubblica a led grazie a un intervento terminato a gennaio scorso. "Marciapiedi e incroci tra corso Vigevano e via Saint Bon sono casa di spacciatori ormai da troppo tempo - ha spiegato Catizone -. Persone che usano i negozietti aperti h 24 come base per le loro attività. Chiediamo più controlli e, soprattutto, una risposta alle tante proteste dei cittadini". Famiglie che hanno anche chiesto di intitolare l’area ad Astrid Lindgren, la scrittrice nota per la saga di Pippi Calzelunghe.