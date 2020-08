Toro, il grande infortunato Baselli torna a correre: "Si riparte"

Con una immagine e un breve video postati sul suo account Instagram, il grande infortunato del Toro, Daniele Baselli, ha voluto aggiornare i tifosi granata su come sta procedendo il suo recupero.

"Giorno 79, si riparte con la corsa!": così il centrocampista ha scritto, dopo aver lavorato sul tapis roulant per la prima volta dopo il brutto infortunio dello scorso 29 maggio, quando si era procurato la rottura del legamento crociato. Un infortunio che ha messo fine alla sua stagione prima ancora che il campionato riprendesse, dopo il lunghissimo lockdown.

E quanto sia importante Baselli lo si è visto durante le gare dei granata, che mancavano di una mente pensante in mezzo al campo. Purtroppo prima di rivederlo in campo ci vorrà ancora molto tempo, i tempi di recupero parlano di novembre, ma intanto la fase più difficile sembra finalmente alle spalle per l'ex giocatore dell'Atalanta.

Il suo percorso riabilitativo, dunque, procede e tra un paio di mesi Baselli potrebbe essere a disposizione del nuovo tecnico granata Marco Giampaolo.