Forzese (FdI) contestato da un nomade in piazza d'Armi: "Appendino responsabile"

Momenti di tensione, ieri sera, nell'area di sosta in piazza d'Armi, oggetto di un recente sgombero da parte del Comune di Torino dopo l'arrivo di due nuclei familiari prima collocati nel campo abusivo di via Germagnano. L'esponente di Fratelli d'Italia Enrico Forzese e il collega di partito Domenico Angelino, consigliere della Circoscrizione 2, hanno effettuato un sopralluogo per verificarne lo stato attuale, accompagnando anche alcune associazioni attive nel sociale per portare assistenza a due famiglie italiane in emergenza abitativa.

Nello stesso momento, era in corso un censimento della squadra minoranze etniche della polizia municipale tra le roulotte e i camper stazionati.

Pochi minuti dopo l'avvio di una diretta Facebook, un nomade si è avvicinato a Forzese intimandogli di spegnere il telefono e minacciandolo di botte.

"Lo sgombero finto della Appendino non ha fatto che aumentare la tensione nell'area, dove gli zingari e gli illegali si sentono letteralmente padroni del territorio, con tanto di vere e proprie sentinelle che sorvegliano e tengono fuori gli italiani - dichiara Forzese -. Appendino è personalmente responsabile per la tensione nella zona".

"Gli insulti e le minacce che abbiamo ricevuto non ci fermeranno di un millimetro. Continueremo a monitorare la situazione e a denunciare la presenza degli illegali - continua -. E' ironico che ancora ieri fossero presenti più di dieci roulotte di zingari, quando il sindaco aveva ribattuto alle nostre dichiarazioni sostenendo che fossero soltanto due".

"Chiara, vogliamo vederci chiaro: hai mentito ai torinesi o il Comune ignora davvero la situazione, dopo aver regalato 1000 euro a ogni famiglia rom?". E conclude: "Chiediamo al sindaco di venire a vedere per davvero la situazione. Ci rendiamo disponibili ad accompagnarla".