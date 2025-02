Faida tra famiglie rom, al via la rimozione delle auto bruciate

Rimozione per 7 mezzi bruciati in via Bologna

Dieci giorno dopo la terribile faida tra famiglie rom che ha paralizzato il Regio Parco (con tanto di rissa in strada e lancio di bottiglie incendiarie), è stato dato il via a un primo intervento di messa in sicurezza del cortile delle case popolari di via Bologna 265.

Questa mattina, nell’ambito di un intervento congiunto dell’Agenzia territoriale per la casa del Piemonte Centrale e della polizia Locale di Torino, insieme alla Polizia di Stato, sono stati rimossi quattro dei 7 veicoli bruciati ed è stato ripulito il piazzale del cortile, interessato da una serie di episodi di violenza nelle notti del 13 e 14 febbraio scorsi.

“Ringrazio la Polizia Locale e le altre istituzioni per la collaborazione dimostrata - ha commentato il presidente Atc, Maurizio Pedrini -. Quello di oggi è il primo passo per ripristinare un clima di tranquillità e sicurezza per i residenti delle case popolari che giustamente ci chiedono risposte concrete”.