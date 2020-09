"Più sinergia tra Venaria e il consorzio delle Residenze Reali Sabaude"

Ieri mattina il presidente della Regione Alberto Cirio è tornato a Venaria per incontrare il candidato sindaco del centrodestra Fabio Giulivi e insieme a lui si è soffermato a parlare del futuro della Città.

Su richiesta di Giulivi e di tutta la coalizione che lo sostiene, il governatore si è impegnato a fare sì che la Città possa contribuire con una rappresentanza e una partecipazione più diretta all'attività del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, l'ente che gestisce direttamente il complesso La Venaria Reale Reggia, Giardini e Castello della Mandria.

"È paradossale che il nostro Comune che partecipa al consorzio unitamente al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, alla Regione Piemonte, alla Compagnia di San Paolo ed alla Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura non abbia all'interno un proprio rappresentante ormai da molti anni", ha commentato Giulivi. "Si tratta di un impegno importante che aiuterà la nostra Città ad uscire dall'isolamento che si è autoinflitta in questi anni perdendo tante opportunità di crescita per il nostro territorio. Grazie anche al lavoro del Presidente Cirio e della sua Giunta potremo far ripartire la nostra città".

"La Reggia di Venaria - ha invece ricordato il presidente Cirio - è uno straordinario attrattore di visitatori da ogni parte del mondo ed è giusto e fondamentale che l'amministrazione comunale possa avere una partecipazione più diretta nella gestione di questo patrimonio, per far sì che la Reggia venga messa più in rete con il resto del tessuto cittadino di Venaria, rimasto scollato in questi anni dal suo principale cuore turistico e culturale".