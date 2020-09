Torino Film Industry, a novembre la terza edizione: accrediti gratuiti, eventi online e in presenza

È stata presentata ieri, all’Italian Pavilion della settantasettesima Mostra del Cinema di Venezia, la terza edizione di TFI Torino Film Industry, che si terrà dal 17 al 23 novembre prossimi in occasione del Torino Film Festival.



L'evento comprende la nuova edizione del Torino Short Film Market organizzata dal Centro Nazionale del Cortometraggio, le masterclass e gli appuntamenti curati dal TorinoFilmLab e i Production Days di Film Commission Torino Piemonte: pitch, panel, workshop che verranno proposti al target di riferimento con una formula di fruizione ibrida, in streaming e in presenza (nella sede del Circolo dei lettori).

Ancora una volta TFI si rivolge a operatori e professionisti dell’audiovisivo nazionale e internazionale, forte del successo della seconda edizione (800 accreditati, un aumento del 100% rispetto all’anno precedente, e 500 incontri one-to-one organizzati nei 5 giorni dell’evento).

La campagna di accrediti – quest’anno gratuiti – partirà il prossimo 21 settembre. Aggiornamenti e dettagli sul programma saranno resi disponibili nelle prossime settimane sul sito www.torinofilmindustry.it