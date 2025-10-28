 / Attualità

Attualità | 28 ottobre 2025, 08:58

Beinasco festeggia le nozze d'oro delle coppie capaci di essere più forti del tempo

Una serata di balli e divertimento per celebrare i 50 anni di matrimonio di tante famiglie della città

Beinasco ha festeggiato le nozze d'oro delle coppie arrivate a 50 anni di matrimonio

Beinasco ha festeggiato le nozze d'oro delle coppie arrivate a 50 anni di matrimonio

Nei giorni scorsi Beinasco ha celebrato l'amore più grande, quello delle coppie arrivate a festeggiare i 50 anni di matrimonio. "Da quando sono sindaco questo è uno degli appuntamenti che amo di più", ha dichiarato il primo cittadino, Daniel Cannati.

Le coppie che hanno raggiunto questo importantissimo traguardo nel 2025 sono state protagoniste di una bella serata, in cui musica, danze e ricordi sono stati i protagonisti: "Sono stato onorato del tempo che ho potuto passare con loro. Mi hanno raccontato tante cose di questi 50 anni insieme, ricordi felici e meno belli, storie della nostra città e racconti che arrivano da lontano", ha aggiunto Cannati. 

Cannati: "Celebrata l'importanza della famiglia"

"In una società dove la famiglia è sempre meno importante e dove le cose durano poco, sono felice di poter celebrare pubblicamente chi ha scelto di restare, nonostante tutto, per 50 anni insieme", ha concluso il sindaco di Beinasco.

Massimo De Marzi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium