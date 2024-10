Dalla stazione di Nichelino sta per ripartire il viaggio del Treno della Memoria

Ormai è diventato un appuntamento fisso da anni. Il Treno della Memoria è un viaggio per non dimenticare quanto in basso possa scendere l'uomo nel disprezzo verso i suoi simili, una esperienza di vita da portarsi dietro per sempre, andando sui luoghi che hanno prodotto la Shoah e una delle più immani tragedie della storia dell'umanità. Dalla Stazione Nichelino è in partenza un nuovo treno che ospiterà giovani e meno giovani per partire verso un viaggio intenso, un percorso educativo che porterà nei luoghi dove la storia ha scritto alcune delle sue pagine più buie.

Aperte le iscrizioni

Da oggi, lunedì 28 ottobre, sono aperte le iscrizioni per il viaggio del 2025, in programma dal 22 al 26 febbraio del prossimo anno. "Questa edizione è particolarmente significativa, perché segna l’80° anniversario dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ma anche il 20º anniversario del Progetto Treno della Memoria, che la Città di Nichelino supporta ogni volta con ancora più convinzione", ha sottolineato l'assessore Fiodor Verzola.

In un momento storico in cui guerre e conflitti minacciano la pace a livello globale, "il nostro impegno nel sostenere il progetto Treno della Memoria assume un’importanza ancora maggiore. Studiare e riflettere sul passato, toccare con mano le conseguenze dell’odio e dell’indifferenza, non è solo un atto di memoria, ma un passo verso la costruzione di una cittadinanza attiva e consapevole", aggiunge ancora Verzola.

Verzola: "Una edizione speciale"