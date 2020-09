Bardonecchia, oggi è possibile sottoporsi al test sierologico per il Coronavirus

Il Comune di Bardonecchia, nell’ambito del “Progetto Bardo SiCura”, in collaborazione con la Croce Rossa, delegazione di Bardonecchia, comunica che sabato 12 settembre 2020, dalle 8.00 alle 18.00, al Palazzo delle Feste di piazza Valle Stretta, residenti e non residenti al di sopra di 14 anni, possono effettuare, al costo di € 15.00 euro, il test sierologico per determinare il contatto o meno alla pandemia COVID-19 e specifica che anche chi non ha prenotato entro mercoledì 8 settembre potrà presentarsi per effettuare il test.

“Bardo SiCura”, progetto fortemente voluto e coordinato dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con gli uffici comunali, la consulenza di vari professionisti, ha preso il via ai primi di maggio, con la nomina di Stefano Meriano a Covid Manager e la presentazione dello specifico logo, per concludersi alla fine di ottobre, è articolato in quattro principali ambiti d’intervento: sicurezza, salute pubblica e servizi, mobilità e logistica e rilancio economico.

I test sierologici alla popolazione rappresentano una delle numerose azioni ed interventi per la gestione dell’emergenza epidemiologica e concretizzano la chiara intenzione dell’amministrazione comunale di mettere in campo tutte le azioni possibili, volte alla salvaguardia della salute pubblica, nonché al pieno rilancio economico, in completa sicurezza, di Bardonecchia e alla gestione ragionata della logistica e della mobilità nell’ambito dell’intero e vasto territorio comunale.