Ex ospedale Maria Adelaide, partita la raccolta firme per riaprirlo

Sabato pomeriggio i tre gruppi hanno allestito un apposito banchetto in Corso Brescia angolo Via Bologna: “Chiediamo – hanno fatto sapere - di confermare la sua destinazione d'uso sanitaria, di utilizzare le risorse pubbliche per ripristinare, oltre al Maria Adelaide, anche gli ospedali Valdese, Oftalmico ed Einaudi e di riattivare i servizi sanitari di base previsti dalla legge 833 del 78 e dei suoi principi di universalità, uguaglianza ed equità”.

L'allestimento del banchetto in prossimità della “Nuvola” Lavazza non è stato casuale perché ritenuto luogo simbolo della “grande operazione speculativa che vede coinvolto il quartiere”: “Qui in zona - hanno aggiunto - chiudono gli spazi pubblici e fanno il deserto per il profitto dei privati. Noi vogliamo il Maria Adelaide, altro che gli hotel di lusso o le nuvole”.