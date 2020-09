Gtt, Magliano: "Che fine hanno fatto le Linee Star? E i rimborsi per gli abbonamenti Formula?"

Ferme da febbraio nei depositi cittadini, mai più funzionanti da allora: da sette mesi le navette delle Linee Star 1 e Star 2 di GTT non trasportano passeggeri lungo le vie del centro, garantendo una tipologia di mobilità sostenibile e intelligente. "Per quale ragione non sono ancora tornate in funzione dopo il lockdown? Quando lo faranno?". Lo chiede alla Giunta Appendino con un question time il consigliere capogruppo dei Moderati in Sala Rossa, Silvio Magliano.

Capitolo rimborsi abbonamenti non utilizzati durante il lockdown: ancora non risultano disponibili sul sito web di GTT i voucher per i titolari di abbonamenti "Formula" né per la rete extraurbana GTT (e neppure per la rete di Ivrea). "Mi domando - prosegue Magliano - perché gli studenti non siano stati i primi invece che gli ultimi; mi auguro che anche da questo punto di vista si provveda al più presto, come da mia mozione approvata lo scorso maggio all'unanimità dal Consiglio Comunale".