Dopo le polemiche, via Romita ha riaperto alle auto

Chiusa alle automobili un anno fa, questa mattina via Romita ha riaperto al traffico: ad annunciarlo il coordinatore alla Mobilità della Circoscrizione 2 Alessandro Nucera. La strada, parallela a via Guido Reni, era stata pedonalizzata nel luglio 2023 nel tratto davanti alla scuola Alvaro-Gobetti.

Tornano le auto

Uno stop ai veicoli che non aveva mai convinto del tutto, con polemiche dei residenti e genitori. "La chiusura - spiega Nucera - aveva generato un po' di malcontento tra i cittadini. Come Circoscrizione avevamo richiesto la riapertura".

Negli scorsi mesi la Città si è candidata ad un bando della Regione per ottenere delle risorse per realizzare un intervento di moderazione del traffico - con posa di panchine, vasi ed altri arredi - davanti alla scuola di via Romita. In attesa del possibile finanziamento, si è deciso per la riapertura.