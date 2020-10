Da Intesa Sanpaolo e Ubi 200 milioni per famiglie e imprese colpite dal maltempo nel Nord Ovest

Intesa Sanpaolo e Ubi sostengono le famiglie e le imprese che hanno subito danni a seguito dell’improvviso maltempo, stanziando un plafond di 200 milioni di euro per tutte le province del Nord Ovest colpite.

Il plafond è destinato a famiglie, imprese, piccoli artigiani, commercianti e agricoltori che hanno subito danni, per offrire loro un sostegno finanziario dedicato. In particolare, è prevista la possibilità di richiedere:

- la sospensione per 12 mesi della quota capitale dei finanziamenti in essere per famiglie e imprese residenti nelle zone colpite dal maltempo;

- l’accesso a nuovi finanziamenti a condizioni agevolate.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo vuole così dare un aiuto concreto alla collettività e al tessuto economico.

Le stesse persone della rete filiali in prima sul territorio hanno fatto arrivare un immediato attestato di impegno e volontà di collaborazione, mettendosi a disposizione nell’aiuto delle comunità a cui appartengono.