"In clima veritas": il convegno sulle sfide del vino col cambiamento climatico [VIDEO]

Come cambia la produzione del vino con il cambiamento climatico? A questa domanda ha cercato di rispondere il convegno "In clima veritas", tenuto a Palazzo Madama e organizzato all'interno della kermesse Grapes in Towns - Vendemmia a Torino e Portici Divini. Le temperature del Mediterraneo si stanno alzando a ritmi vertiginosi e di conseguenza gli imprenditori agricoli devono ricorrere sempre più a risposte innovative per stare dietro ai cambiamenti climatici.