Magliano (Moderati): "Torino ricorda Andrea Soldi, la Regione dimentica i Servizi Psichiatrici del Mauriziano"

"Mentre Torino ricorda Andrea Soldi con un flash mob organizzato in corso Umbria in occasione della prima giornata della Settimana della Salute Mentale di Torino "Robe da Matt*", attendiamo con crescente preoccupazioni notizie e indicazioni sul futuro del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell'Ospedale Mauriziano di Torino", dichiara Silvio Magliano, Presidente del Gruppo dei Moderati in Consiglio regionale.

"In merito a quei 16 preziosi posti letto dalla Giunta Regionale arriva soltanto un fragoroso silenzio: atteggiamento che appare incomprensibile, proprio in una fase di preoccupante e incontrovertibile crescita dei casi che necessitano di cure in campo sanitario psichiatrico. Un campo che, lungi dall'essere oggetto dei tagli da parte della politica, dovrebbe invece essere sostenuto con investimenti e incrementato". "I dati e gli indicatori sono in preoccupante e costante crescita dopo l'emergenza da Covid-19: da uno studio dell'Ospedale San Raffaele di Milano (agosto 2020) emerge che il 56% delle persone guarite dal Covid ha manifestato disturbi quali post traumatico da stress, depressione o sintomatologia ossessivo-compulsiva, proporzionalmente alla gravità dell’infiammazione durante la malattia. Di fronte a tutto questo, la Regione Piemonte non solo non aumenta, ma taglia i posti letto", conclude Magliano.