Esercizio abusivo della professione: altri guai per il sindaco di Cigliano

Altri guai per Diego Marchetti, sindaco di Cigliano: i carabinieri del Nucleo Investigativo di Vercelli, a seguito di un’attività di indagine durata alcuni mesi, hanno denunciato il sindaco di Cigliano, ma questa volta per un reato connesso alla sua professione privata.

Secondo le indagini, in diverse circostanze Marchetti avrebbe abusato della propria professione di odontotecnico, svolgendo quella di odontoiatra. Dalle testimonianze raccolte sarebbe emerso come il primo cittadino, svolgesse abusivamente la professione di dentista in uno studio medico di Rivarolo Canavese e anche sporadicamente in un laboratorio posto all’interno della sua abitazione di Cigliano.

Marchetti è stato deferito alla Procura della Repubblica di Vercelli per esercizio abusivo della professione di odontoiatra.