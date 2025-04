Moncalieri, la primavera porta la riapertura del Real Collegio Carlo Alberto

La primavera porta una buona notizia per tutti i residenti di Moncalieri (e non solo). Da sabato 12 aprile, infatti, il Real Collegio Carlo Alberto riapre le porte al pubblico, dopo aver fatto da cornice alla presentazione del Green Weekend.

Visite guidate il secondo e terzo sabato del mese

Tornano infatti le visite guidate ogni secondo e terzo sabato del mese per scoprire le sue sale e il suo incredibile patrimonio scientifico e culturale, in compagnia degli Amici del Real Castello e del Parco di Moncalieri, dopo l'accordo raggiunto tra il Comune e l'Ordine dei Padri Barnabiti.

Il programma delle visite inizia alle 10.30 e termina alle 16.30, con partenza ogni ora e mezza: è possibile prenotarsi andando su https://visitmoncalieri.it/

Il Real Collegio è un luogo unico che parla di storia e di scienza, di architettura e di meteorologia. Un edificio di maestosa eleganza, un tempo frequentato da frati barnabiti, reali e giovani menti brillanti.

Una storia lunga quasi 200 anni

L’istituto nasce a Moncalieri nel 1838 per volontà di Re Carlo Alberto per contribuire all’educazione dei giovani esponenti delle famiglie nobiliari e dell’alta borghesia del Regno di Sardegna.

Ben presto, il Real Collegio inizia ad affiancare alla sua attività formativa un'importante opera di ricerca e conservazione del sapere. Ancora oggi, custodisce numerose collezioni di scienze naturali e reperti archeologici, con una biblioteca storica di oltre 40.000 volumi. Uno dei punti di maggior interesse della struttura è l’osservatorio astronomico e meteorologico ospitato all’interno della torre-specola, inaugurato nel 1859 per volontà di Padre Francesco Denza, uno dei più importanti pionieri della meteorologia.

"Un pezzo di Storia. Da oggi, un pezzo di Futuro della nostra Comunità", ha dichiarato il sindaco di Moncalieri Paolo Montagna. celebrando la riapertura del Real Collegio Carlo Alberto.

Castello Reale aperto anche durante la settimana

Ed è in arrivo anche una ulteriore novità. Oltre alle consuete aperture del fine settimana, dal 18 aprile al 4 maggio il Castello Reale sarà aperto al pubblico tutti i giorni della settimana: una occasione in più per visitare la residenza sabauda simbolo di Moncalieri.