Casa della salute di Avigliana, Gallo (Pd): "Icardi conferma che alcuni servizi potranno riprendere entro fine anno"

“Durante il sindacato ispettivo ho chiesto all’Assessore regionale alla Sanità quali azioni intenda intraprendere per riportare e allocare presso la Casa della Salute di Avigliana tutti quei servizi ritenuti indispensabili per fornire una risposta efficace alle esigenze dei cittadini e del territorio”, spiega il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Raffaele Gallo.