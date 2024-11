Un torinese su tre soffre di una malattia cronica: soprattutto artrite, artrosi e ipertensione

Artrosi e artrite e l’ipertensione arteriosa: ecco le malattie che affliggono di più i torinesi. E nemmeno pochi: sono addirittura uno su tre quelli che soffrono di malattie croniche. Lo dicono gli ultimi dati di Nomisma e Unisalute per l'Osservatorio Sanità, che stimano addirittura in una persona su otto quelle che soffrono di due o più patologie contemporaneamente.

Ossa, articolazioni e circolazione

Ampliando il campo di osservazione ai nuclei familiari, emerge che in circa una famiglia torinese su tre (32%) c’è almeno una persona affetta da ipertensione, e in più di una su quattro (29%) un membro ha una malattia allergica.

Questo tipo di patologie croniche possono rappresentare un ostacolo importante nella quotidianità delle persone: tanto che quasi un torinese su due (il 47%) tra coloro che soffrono di una patologia cronica non è soddisfatto del proprio stato di salute fisico. Percentuale che ovviamente aumenta significativamente per chi è affetto da multicronicità, raggiungendo il 76% di insoddisfazione per la propria condizione fisica.

Passati i 40 anni

A Torino le diagnosi delle patologie croniche avvengono prevalentemente dopo i 40 anni per malattie come l'osteoporosi (94%) e l’artrosi/artrite (84%). Al contrario, le malattie allergiche vengono rilevate principalmente prima dei 40 anni (86%). Per quanto riguarda il diabete, la diagnosi arriva entro i 40 anni in quasi un caso su sei (15%).