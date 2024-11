Più comfort e sicurezza da San Mauro a Porta Susa: da domani nuovi bus sulla linea 8

Prosegue il cambio flotta dei mezzi Gtt. Da domani la linea 8 - che collega San Mauro alla stazione ferroviaria di Porta Susa, passando per Barriera di Milano - sarà servita dai nuovi autobus IVECO URBANWAY alimentati a metano. Si tratta di 17 mezzi che coniugano il "green" con maggior sicurezza, accessibilità e qualità del servizio.

Videosorveglianza e più sicurezza

Dotati di videosorveglianza e cabine di guida isolate, garantiscono protezione per passeggeri e conducenti. Grazie ai sistemi di assistenza alla guida ADAS - come il rilevamento degli ostacoli, la visione periferica e dell’angolo cieco - migliora anche la sicurezza stradale.

Maggior comfort per i disabili

Inoltre, gli spazi interni sono stati riprogettati per offrire maggiore comfort e facilitare la mobilità delle persone con disabilità, con ampi spazi per le sedie a rotelle, postazioni doppie, posti riservati alle persone con mobilità ridotta e spazio per il cane guida. Grazie ai sistemi informativi avanzati, tutti i passeggeri, inclusi i turisti, possono accedere facilmente alle informazioni di viaggio.