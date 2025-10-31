Code chilometriche sulla SS 26 tra Romano e Ivrea per lavori, Avetta (Pd): "La Regione intervenga su Anas"

«Risulta che il cantiere del ponte sul Chiusella avrebbe dovuto terminare all’aprile del 2025. Invece, i lavori proseguono, non si sa quando finiranno e ANAS non fornisce risposte alle richieste dei Sindaci. Nel frattempo, ogni giorno sulla SS 26, nel tratto tra Romano Canavese ed Ivrea, si formano code chilometriche, a causa delle attese al semaforo che regola il senso alternato, con attese che nelle ore di punta superano i 30/40 minuti. Eppure, stiamo parlando di un intervento non particolarmente complesso di messa in sicurezza di un ponte. La Regione Piemonte deve sollecitare ANAS a completare celermente i lavori, riportando alla normalità la circolazione su un asse viario che e’ percorso ogni giorno da migliaia di automobili e mezzi pesanti e, per questo, fondamentale per il Canavese orientale». Lo afferma il consigliere regionale Alberto Avetta (Pd), che sulla questione ha presentato un’Interrogazione

«Mi auguro che ci siano ragioni oggettive che causano i ritardi nei lavori ma ci troviamo di fronte ad un disservizio non più tollerabile da parte di ANAS. E soprattutto non è assolutamente accettabile che, ad oggi, non si conosca una data certa entro la quale finalmente questi lavori saranno davvero conclusi. Forse a Roma non si rendono conto di quanto questi ritardi incidano sulla capacità del Canavese di essere attrattivo per le imprese. Finché non adegueremo le condizioni di mobilità - è indispensabile e urgente il casello autostradale a San Bernardo d’Ivrea e altrettanto vale per il raddoppio dei binari sulla ferrovia – faremo molta fatica a mantenere e consolidare la competitività delle nostre aziende. E non dimentichiamo che lungo la SS 26 transita molto del traffico diretto al Tribunale di Ivrea ed al centro città. La Regione deve intervenire su ANAS e sul ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture guidato da Salvini. Spesso sentiamo la retorica del Canavese che deve “fare squadra”. Sono d’accordo. Ma incominciamo a farlo occupandoci e risolvendo ai cittadini – non solo a parole - qualche problema concreto».