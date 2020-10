Maltempo. Pichetto (FI): "Super bonus nella legge di Bilancio per comuni del Piemonte colpiti"

"Un super bonus a sostegno dei territori del Piemonte colpiti dalla recente ondata di maltempo". E' quanto propone in un'interrogazione al ministro dell'Economia Roberto Gualtieri il capogruppo di Forza Italia nella Commissione Bilancio e responsabile del Dipartimento Finanze e Bilancio, Gilberto Pichetto Fratin.

"Lo scorso 2 e 3 ottobre, continua il senatore di Forza Italia, il maltempo ha provocato gravissimi danni in ampie zone della regione Piemonte, ed in particolare nelle province di Cuneo, Biella, Vercelli, Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, colpendo numerosissime attività imprenditoriali, così come abitazioni private. I danni sono ingenti e stimabili in milioni di euro e che si sommano alla già gravissima situazione economica".

"Per questo, da un lato, è urgente che il governo dichiari quanto prima lo stato di emergenza ma, dall'altro, prevedere nella prossima legge di Bilancio misure simili a quelle che sono state previste per i territori colpiti da eventi sismici. Quindi, un super bonus con un meccanismo come quello previsto per gli interventi di ricostruzione dal terremoto: detrazione delle spese al 110 per cento e incentivi fiscali aumentati del 50 per cento per gli interventi effettuati nei comuni colpiti dall'alluvione" conclude il senatore Pichetto.