La magia dell'oceano sul grande schermo: il Cinema Massimo ospita la tappa torinese dell'Ocean Film Festival

Quest’anno, il fascino e l’energia dell’oceano arrivano sul grande schermo con l’8ª edizione dell'OCEAN FILM FESTIVAL WORLD TOUR ITALIA. Un’esperienza cinematografica immersiva e imperdibile che conquisterà il cuore degli spettatori, portandoli in un viaggio tra onde, scienza e avventura.



La première del festival si terrà il 22 ottobre 2024 a Milano. Da Milano, l'Ocean Film Festival farà tappa in oltre 15 città.

La tappa torinese sarà lunedì 4 novembre al Cinema Massimo, alle ore 20.

Tra i film presentati, spiccano opere emozionanti come il poetico cortometraggio su due surfisti a Teahupo'o (Polinesia Francese) immersi nella natura incontaminata, senza la distrazione di musiche o voci, e l'epica impresa della velista australiana Lisa Blair, che circumnaviga l'Antartide in solitaria, sfidando i suoi limiti e la furia della natura.

Mehdi Allam affronta un viaggio interiore di riscoperta e resilienza, ritrovando se stesso attraverso l'apnea e un duro allenamento e autodisciplina.

Particolarmente atteso è il film italiano "Playground", ambientato in Liguria, un corto di forte impatto che racconta come la Citizen Science e gli sport acquatici possano unirsi per raccogliere dati scientifici sul mare, rendendo ogni appassionato parte attiva nella protezione dell'ambiente marino.

La serata si chiude con la bellezza e la magia della vita nella barriera corallina, mostrando scene intime e illuminanti dei suoi abitanti.

Per info: www.oceanfilmfestival.it